Delta relance sa ligne entre Nice et New-York

Dès le 27 mars prochain, la compagnie américaine reprendra sa ligne entre la Côte d'Azur et la grosse pomme.

Delta Air Lines a annoncé qu'elle allait relancé sa ligne entre Nice et New-York. Cette année, Delta célèbre 30 ans de liaison entre Nice et New York-JFK et reste le transporteur américain le plus ancien sur la Côte d'Azur. Les vols reprendront le dimanche 27 mars 2022 et seront opérés cinq fois par semaine tout au long de la saison estivale. Delta fera voler vers Nice un Boeing 767-400 réaménagé, qui comprend quatre catégories de sièges - dont les sièges eco-premium - Delta Premium Select - une première pour les vols reliant Nice.

Nicolas Ferri, vice-président de Delta Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde a déclaré : "Nous sommes ravis de rétablir notre service Nice-New York pour reconnecter cette importante région française avec les États-Unis."





