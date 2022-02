L’aéroport international du Castellet rouvert au trafic aérien

Article publié le 31 janvier 2022 par David Dagouret

Le 22 janvier dernier, l'aéroport a rouvert ses portes après deux mois de travaux.

Après deux mois de travaux de réfection, l’aéroport international du Castellet a rouvert ses portes le 22 janvier dernier au trafic aérien. l'aéroprt est situé en bordure du Circuit Paul Ricard et à quelques kilomètres des stations balnéaires comme Cannes et Saint-Tropez.



Les travaux avaient été confiés à la société Colas en novembre dernier et les travaux ont mobilisé une centaine de collaborateurs pendant deux mois. Après le rabotage, la reconstitution des plateformes d’assises de la piste et la réalisation des structures en enrobés bitumineux, le balisage lumineux de la piste a été modifié ainsi que des automates de gestion. A noter que les techniques de réalisation ont été pensées afin de limiter l’impact environnemental des travaux avec par exemple la réutilisation ou le recyclage de 100% des matériaux du site.



Cet important chantier, financé en totalité par la société Aéroport International du Castellet, a été l'occasion pour conformer la piste à la nouvelle norme européenne et internationale de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne).



Prochainement, des travaux seront également entrepris dans l’aérogare du Castellet pour moderniser la zone d’accueil des passagers : éclairage, réfection des sols, peinture, climatisation… L’aéroport proposera une offre unique et des équipements modernes.