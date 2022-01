Le Stratolaunch ROC effectue son 3e vol

Article publié le 21 janvier 2022 par David Dagouret

L'appareil a volé durant plus de 4 heures au dessus du désert de Mojave.

La société Stratolaunch a annoncé que son avion porteur, le ROC, a effectué avec succès son troisième vol le 16 janvier 2022. L'avion ROC est le plus grand avion du monde avec une envergure de plus de 117 mètres, il permettra de lancer des avions hypersoniques, les Talon-A.



Pour son troisième vol, l'avion a décollé à 8 heures 47 (heure locale) et a volé durant 4 heures et 23 minutes au-dessus du désert de Mojave. Il a atteint une altitude de 23 500 pieds ( 7162,8 m ) à une vitesse indiquée de 180 nœuds (environ 330 km/h).