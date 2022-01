Pipistrel présente un nouveau modèle d'avion

Article publié le 21 janvier 2022 par David Dagouret

Ce nouvel appareil biplaces est nommé l'Explorater.

Le producteur slovène d'avions légers, Pipistrel, a présenté un nouveau modèle d'avion, l'Explorater. Cet appareil biplaces est entièrement certifié de type par l'EASA et est propulsé par un moteur Rotax 912 S3 d'une puissance de 100 ch, 73,5kW.

L'Explorer est équipé en série d'un pilotage automatique, de deux écrans tactile, d'un double COM, d'une entrée et sortie ADS-B, d'un avertisseur de décrochage, un parachute balistique, d'une hélice hydraulique à vitesse constante et d'aérofreins certifiés.

L'appareil a un poids à vide de 371 kg et une masse maximale au décollage (MTOW) de 600 kg. L'Explorer de Pipistrel est équipé de deux réservoirs de carburants de 50 litres chacun. Concernant ses performances, l'Explorer enregistre une vitesse de croisière d'environ 200 km/h avec une vitesse à ne pas dépasser (VNE) de 300 km/h. Sa vitesse de décrochage est de 98 km/h sans volets.

La distance de décollage est de 160 mètres. L'altitude de fonctionnement maximale est fixée à 18 000 pieds MSL (5486 mètres). La distance franchissable de l'appareil est de 1189 km ou une autonomie de 5h30 de vol et une consommation moyenne de 18,4 l/h.