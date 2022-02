Aviation Capital Group finalise sa commande d'Airbus A220

Article publié le 16 février 2022 par David Dagouret

La commande avait été passé en décembre dernier pour l'acquisition de 20 exemplaires d'A220.

Aviation Capital Group (ACG), le bailleur d'avions international, détenu à 100 % par Tokyo Century Corporation, a confirmé une commande ferme pour 20 A220, qui fait suite à sa commande de 40 appareils de la famille A320neo, dont cinq A321XLR, annoncée en décembre 2021.

Steven C. Udvar-Hazy, vice-président senior, relations avec les OEM et développement commercial chez ACG a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Airbus grâce à cette commande d'A220. Nos compagnies aériennes clientes apprécieront le respect de l'environnement, le confort pour les passagers et les économies en exploitation compétitives qu’offre l'A220."

Christian Scherer, directeur commercial d’Airbus et directeur d’Airbus International a déclaré : "Cette commande de 20 A220 par Aviation Capital Group de Tokyo Century reflète le potentiel de l'avion en tant qu'investissement solide, y compris pour les investisseurs basés dans la région Asie-Pacifique. Nous remercions et félicitons nos partenaires chez ACG. L'efficacité en matière de carburant et d'émissions étant de plus en plus un choix d'investissement judicieux, l'A220 se démarque de la concurrence. Un élément tout aussi gratifiant est l’excellent retour de la part du marché évoquant à quel point la cabine de l'A220 devient la préférée des passagers dans les segments des avions régionaux et des petits monocouloirs."





