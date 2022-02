PLAY lance une nouvelle liaison entre Paris et New York

Article publié le 4 février 2022 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée à partir de juin 2022 avec une escale à Reykjavik.

PLAY a annoncé le 1er février dernier, le lancement d'une nouvelle ligne transatlantique vers l'aéroport international de New York/Stewart (SWF) à partir du 9 juin 2022, portant à trois le nombre total de destinations américaines desservies au départ de la France, avec Boston (BOS) et Baltimore/Washington, D.C. (BWI).

PLAY opèrera les liaisons au départ de Paris-Charles de Gaulle, à raison de 5 vols par semaine, les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, avec 1h15 de transit à l’aéroport de Keflavik en Islande.

La compagnie islandaise sera le premier transporteur international à l'aéroport international de New York Stewart depuis 2019. Ses passagers seront les premiers à bénéficier des nouvelles infrastructures aux arrivées internationales et de l'expansion des douanes américaines.

L'aéroport de Stewart est situé à environ 1h15 en voiture de Times Square au cœur de Manhattan.

Les horaires des vols seront les suivants en heure locale :

Le vol aller : départ de Paris-CDG à 12h30, arrivée à Reykjavik KEF à 14h00. Départ de Reykjavik à 15h15, arrivée à New York Stewart à 15h35.

Le vol retour : départ de New York Stewart à 18h45, arrivée à Reykjavik à 04h40. Départ de Reykjavik à 06h00 pour une arrivée à Paris à 10h35.

M. Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "New York est une ville plébiscitée par de nombreux touristes européens qui souhaitent explorer Manhattan et ses alentours. L'aéroport international de Stewart est idéalement situé en tant que plaque tournante pour les voyageurs à destination de New York et des États environnants. Les passagers disposent de plusieurs options de transport pour se rendre de et vers l'aéroport, avec des temps d'attente écourtés à la sécurité et aux douanes. Les bas tarifs et la flexibilité dont bénéficient les passagers utilisant l'aéroport international de NY Stewart correspondent en tout point à ce qu’ils recherchent lorsqu'ils réservent leur voyage avec PLAY. Nous prévoyons une forte augmentation des réservations en 2022, et avec New York comme troisième destination aux États-Unis, les passagers de PLAY auront plus de choix pour leurs réservations de voyages loisirs ou affaires."