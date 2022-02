Transavia inaugure sa ligne entre Lyon et Stockholm

Article publié le 3 février 2022 par David Dagouret

Le 29 janvier dernier, la compagnie low-cost du groupe Air France a lancé entre Lyon et la capitale suédoise.

Transavia, filiale low-cost du groupe Air France, a inauguré le 29 janvier dernier, sa nouvelle ligne entre l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et Stockholm. Transavia devient ainsi la seule compagnie à opérer cette route à raison d'un vol par semaine (le samedi).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle desserte, unique depuis Lyon qui témoigne de notre volonté de développer notre base lyonnaise et de proposer toujours plus de possibilités de voyages à notre clientèle. Stockholm est la destination idéale pour un city-break en famille ou entre amis."





