Corsair reprogramme sa liaison Nantes - Fort-de-France pour l’hiver 2022-2023

Article publié le 8 mars 2022 par David Dagouret

La compagnie française est la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs entre ces deux villes.

Corsair a annoncé que sa liaison Nantes - Fort-de-France allait être reprogrammée pour l'hiver 2022-2023. Corsair propose cette liaison depuis le 16 décembre 2021 et elle est la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs vers Fort-de-France en Martinique au départ de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Face à ce succès, Corsair a décidé de maintenir la ligne dans le programme de vols de l’hiver 2022-2023.



Les vols ont lieu tous les mardis et jeudis au départ de Nantes à 13h10 pour une arrivée à Fort-de-France à 16h55 jusqu’au 21 avril 2022.



Les vols Corsair entre Nantes et Fort-de-France sont opérés avec des A330-300 de trois classes (Economy, Premium et Business). Corsair dispose d’une flotte de 9 avions, dont 5 A330neo neufs auront intégré la flotte d’ici avril 2022. Les 4 A330ceo seront renouvelés dès 2024.



Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Cette nouvelle ligne directe entre Nantes et la Martinique répond à un réel besoin des habitants de la région nantaise et des Pays de la Loire, comme le montre le vif succès de la ligne. Avec l’ouverture de lignes directes également au départ de Bordeaux et Lyon avec la Guadeloupe, nous avons désormais une offre très complète entre les villes de province et les Caraïbes, renforçant ainsi notre présence sur les dessertes ultramarines."



Cyril Girot, Président des aéroports du Grand Ouest a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir Corsair, une nouvelle compagnie à l’aéroport Nantes Atlantique. Cette nouvelle liaison directe entre Nantes et Fort-de-France s’intègre parfaitement dans la stratégie de développement des offres de destinations de notre aéroport. Et nous nous réjouissons que le renouvellement de la liaison soit déjà confirmé pour l’hiver 2022-2023."





Sur le même sujet