Emirates lance une liaison vers Tel Aviv

Article publié le 27 mars 2022 par David Dagouret

La ligne quotidienne sera lancée à partir du 23 juin 2022.

Emirates a annoncé l’ouverture d'une liaison quotidienne vers Tel Aviv à partir du 23 juin 2022. Les vols seront assurés par un Boeing 777-300ER en configuration tri-classes, comprenant huit suites privées en Première Classe, 42 sièges en Classe Affaires et 304 en Classe Économique.

Le premier vol sera inauguré le 23 juin et portera le numéro EK931. Il décollera à 15h50 pour atterrir à l'aéroport Ben Gourion à 18h00, heure locale. Le vol retour EK932 quittera Tel Aviv à 19h55 et arrivera à Dubaï à 23h59, heure locale.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer d’Emirates a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir enfin accueillir nos clients à bord de nos vols au départ et à destination de Tel Aviv cet été. À l’heure où les restrictions de voyage s'assouplissent et que de nouvelles frontières s'ouvrent, nous offrons des connexions facilitées vers et via notre hub de Dubaï. En plus de répondre à une forte demande, Emirates offrira à ses clients un large choix de destinations, avec cette nouvelle connexion en Israël. Emirates crée ainsi de nouvelles opportunités pour les affaires et le tourisme, pour renforcer les liens bilatéraux entre les Émirats arabes unis et Israël. Les entreprises bénéficieront davantage d'opportunités pour visiter Dubaï, grâce à notre réseau étendu de près de 130 destinations, au service et à une expérience à bord primée. Nous remercions les autorités émiriennes et israéliennes d’avoir rendu possible l’ouverture de cette liaison grâce à leur soutien continu."





Sur le même sujet