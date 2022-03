Play lance une liaison vers Orlando

Article publié le 12 mars 2022 par David Dagouret

Il s'agit de la 4e liaison transatlantique de la compagnie islandaise.

Play a annonce le lancement d'une nouvelle liaison vers Orlando en Floride à compter du 30 septembre 2022.

Après Washington/Baltimore, Boston et New York-Stewart, qui débuteront respectivement en avril, mai et juin 2022, PLAY opèrera ses vols saisonniers vers Orlando entre septembre 2022 et avril 2023.

Cette liaison sera accessible au départ de Paris-Charles de Gaulle via l'Islande à raison de 3 vols par semaine, les lundi, mercredi et vendredi pour une durée de vol de 12h45. Au retour sur l’axe Orlando-Paris, les vols seront opérés les mercredi, vendredi et dimanche (durée de vol 12h10).

À ce jour, Play exploite trois Airbus A320neo et A321neo, une flotte qui sera amenée à doubler d’ici l’été 2022. À l’heure actuelle, Play opère 4 vols par semaine, les lundi, jeudi, vendredi et dimanche, entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport international de Keflavik (Reykjavik).

Birgir Jónsson, PDG de Play a déclaré : "Play renforce stratégiquement sa présence aux États-Unis, et notre décision d'accélérer l'ajout de cette liaison est motivée par la confiance croissante des consommateurs et la demande de voyages abordables. Nous sommes confiants que cette destination rencontrera un succès auprès des passagers européens cherchant à échapper aux frimas de l'hiver pour découvrir les parcs d’attractions et centres de villégiature de la Floride, ainsi qu'auprès des voyageurs américains visitant l'Europe pour voir leur famille pendant les vacances ou pour assister à des festivals."

