Tarmac Aerosave recrute pour ses 3 sites

Article publié le 27 mars 2022 par David Dagouret

La société propose 150 postes dans les métiers du stockage, de la maintenance, de la transition et du recyclage d'avions et de moteurs.

Trois ans après une première campagne de recrutement, Tarmac Aerosave renforce à nouveau ses équipes françaises et espagnoles. Le groupe recrute 70 collaborateurs à Teruel, 50 à Tarbes, 30 à Toulouse-Francazal.

La crise sanitaire a imposé deux ans de prudence et de réorganisation pour répondre à l'exceptionnelle demande de stockages. Tarmac Aerosave doit maintenant faire face aux enjeux de sa croissance et de la reprise du secteur aéronautique.

De plus, deux années de stockages pour certains avions et moteurs ont pour conséquence un besoin accru en transitions (modifications et reconfigurations cabines) et en opérations de remise en service.

Laurence Etcheverry, directrice des ressources humaines de Tarmac Aerosave a déclaré : "Nos procédés s'industrialisent, nos sites s'agrandissent, nos clients demandent la livraison de leurs actifs et les constructeurs annoncent le retour des commandes géantes. Ces tendances impactent nos effectifs Groupe que nous souhaitons porter de 400 à 550 collaborateurs en 2022."

Plusieurs opérations seront menées pour présenter les offres d'emploi et les valeurs de Tarmac Aerosave :

11 avril : Salon Synergie Aero à Toulouse.

20 avril : Salon TAF Travail-Avenir-Formation à Tarbes.

Dans l'immédiat, les offres sont consultables sur la page carrières du Groupe, tarmacaerosave.aero/careers