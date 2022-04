Aer Lingus reprend ses vols vers l'Amérique du Nord

Article publié le 14 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie irlandaise propose 12 liaisons américaines depuis la France via Dublin.

À partir de ce mois d'avril et tout au long de l'été, Aer Lingus accueillera à nouveau plusieurs liaisons américaines pour la première fois depuis 2020, notamment Philadelphie, Los Angeles et Seattle. En outre, Aer Lingus propose un deuxième vol quotidien vers Chicago cinq fois par semaine et, pour la première fois, un deuxième vol vers Washington D.C.

La compagnie irlandaise a également repris ses liaisons vers San Francisco et Orlando depuis Dublin, sans oublier l'annonce du retour de Miami depuis Dublin en octobre 2022.

Aer Lingus propose de nombreuses liaisons* entre l'Amérique du Nord et la France via Dublin, dont New York, Chicago, Washington D.C., Boston, Orlando, San Francisco et Toronto. La compagnie sera la seule à proposer des vols entre la France et la côte ouest des Etats-Unis via Dublin avec des vols quotidiens à destination de San Francisco, des vols quotidiens à destination de Los Angeles à partir du 12 mai et des vols à destination de Seattle, 5 fois par semaine à partir du 7 juillet.

Philadelphie a fait son retour le 7 avril avec six vols par semaine, et tous les jours à partir du mois de mai, et Chicago propose un deuxième vol cinq fois par semaine depuis le 8 avril. Pour la première fois, un deuxième vol quotidien à destination de Washington D.C. sera assuré à partir du 9 juin.

Les clients voyageant sur les liaisons au départ Dublin vers Newark, Washington D.C., Philadelphie et Toronto, voyageront sur l'A321neo LR d'Aer Lingus.

Liaisons Aer Lingus entre la France et l’Amérique du Nord :

Au départ de Paris et Lyon via Dublin : Boston (2 vols quotidiens), New York Newark, Washington DC (1 vol quotidien puis 2 à partir du 9 juin), New York JFK (2 vols quotidiens), Orlando, Philadelphie

Au départ de Paris seulement via Dublin : Los Angeles LAX, Chicago (2 vols quotidiens), Seattle, San Francisco, Toronto.

Bill Byrne, vice-président exécutif d'Aer Lingus aux Etats-Unis, a déclaré : "Aer Lingus s'engage pleinement à relier la France, via l’Irlande, à l'Amérique du Nord. Cet été est une période passionnante pour nous car nous accueillons de nouveau de nombreuses destinations américaines très appréciées pour la première fois depuis mars 2020, notamment Philadelphie, Los Angeles et Seattle, et nous augmentons la fréquence de nos vols vers Chicago et Washington D.C."





Sur le même sujet