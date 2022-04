Air Austral annonce la réouverture de sa ligne Réunion-Chennai

Article publié le 14 avril 2022 par David Dagouret

La liaison sera opérée en Airbus A220-300.

Après plusieurs mois de suspension pendant la pandémie et avec l’accord de ses autorités de tutelle, de la Direction Générale de l’Aviation Civile et des autorités indiennes, Air Austral annonce la reprise progressive de ses vols à destination de Chennai à compter du 6 mai 2022 à raison de deux fréquences hebdomadaires les mardis et vendredis.

Ces vols seront opérés au moyen de ses nouveaux Airbus A220-300.

