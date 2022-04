Crash du futur avion de voltige d'Aura Aero

Article publié le 13 avril 2022 par David Dagouret

Les deux pilotes d'essai, Baptiste Vignes et Simon de la Bretèche sont décédés dans cet accident.

Un accident est survenu ce mardi 12 avril avec l'un des prototypes Integral R de la société toulousaine, Aura Aero. L'appareil s'est écrasé à proximité de l'aérodrome de Saint-Girons-Antichan (LFCG) en Ariège. À bord de l'appareil de voltige, se trouvaient deux pilotes d'essai, Baptiste Vignes et Simon de la Bretèche qui sont décédés dans cet accident.

Baptiste Vignes et Simon de la Bretèche étaient deux pilotes de voltige chevronnés. Baptiste Vignes et Simon de la Bretèche ont été entre autres sacrés champions du monde dans leurs disciplines. Les deux pilotes avaient rejoint Aura Aero en tant que pilote d'essai, en août 2019 pour Baptiste Vigne et Simon de la Bretèche était responsable avions prototypes chez Aura Aero depuis mars 2021.

L'intégral R est la première itération d'une famille d'avion de voltige certifié CS-23, norme classique de certification de l'AESA. Concrètement, c'est un avion de voltige biplace cote à cote. L'intégral R se veut être un appareil dédié à la formation intermédiaire à la voltige. L'avion est conçu en bois et en fibres de carbone ; celles-ci viennent renforcer la structure de bois. L'avion est conçu solidement pour passer des facteurs de charge de plus ou moins 7G.

Aura Aero a publié le message suivant sur sa page facebook : "C’est avec tristesse que nous confirmons l’accident survenu hier matin avec un de nos prototypes : INTEGRAL R. Nous ne pouvons donner aucune information complémentaire à ce stade. Une enquête est en cours. L’ensemble de l’équipe AURA AERO adresse toutes ses pensées aux familles de nos 2 pilotes décédés dans l’accident."