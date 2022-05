Airbus ouvre un studio de création unique pour les clients de ses avions d’affaires

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

Ce studio de création a ouvert à Toulouse.

Airbus Corporate Jets (ACJ) a ouvert son nouveau studio de création exclusif ACJ TwoTwenty à Toulouse, en France.



Le studio dédié aux clients ACJ présente une section en taille réelle de la cabine de l'ACJ TwoTwenty, offrant deux fois plus d'espace et de volume que n'importe quel avion concurrent. Les clients pourront la personnaliser virtuellement leur futur intérieur pour se l'approprier. Grâce à l'utilisation intégrée de la réalité virtuelle, complétée par des maquettes configurables spécifiques, tous ces atouts font du studio de création un guichet unique et attrayant pour l'aménagement intérieur.



Les clients peuvent imaginer et concevoir leur propre intérieur de luxe avec les designers et les spécialistes techniques d'ACJ qui les guideront et les conseilleront tout au long de la visite.



Benoît Defforge, président d'ACJ a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers d'ouvrir ce studio de création unique pour nos clients. Notre ACJ TwoTwenty offre un espace personnel inégalé avec une surface de plus de 70 mètres carrés. Il est important de leur faire ressentir l'espace et le confort ultime qu'il apporte. Grâce aux dernières technologies, nous offrons à nos clients une expérience de conception en temps réel et immersive."





Sur le même sujet