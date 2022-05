Atlantic Airways redécolle de Paris

Article publié le 19 mai 2022 par David Dagouret

Deux vols par semaine seront opérés sur toute la saison estivale jusqu’au 17 octobre 2022.

Le jeudi 12 mai dernier, la compagnie aérienne nationale des îles Féroé, Atlantic Airways, a opéré son premier vol de la saison au départ de Paris-CDG à destination des îles Féroé.

La compagnie avait inauguré cette ligne directe en juillet 2019 avant que celle-ci soit interrompue pendant la crise. Atlantic Airways relance à présent cette ligne entre Paris-CDG et l’aéroport de Vagár sur les îles Féroé, avec 2 vols hebdomadaires opérés les lundis et jeudis sur toute la saison estivale jusqu’au 17 octobre 2022. Ces vols sont opérés en Airbus 320 équipés de 174 sièges, en codeshare avec Air France. La durée de vol est de 2h40.

Horaires des vols (en heures locales)

Les lundis :

Départ de Vagár (FAE) à 09h00 – Arrivée à Paris (CDG) à 12h35

Départ de Paris (CDG) à 13h35 – Arrivée à Vagár (FAE) à 15h15

Les jeudis :

Départ de Vagár (FAE) à 12h10 – Arrivée à Paris (CDG) à 15h45

Départ de Paris (CDG) à 16h45 – Arrivée à Vagár (FAE) à 18h25

Jóhanna á Bergi, CEO d’Atlantic Airways, a déclaré : "La vocation d’Atlantic Airways est de relier les Îles Féroé au monde entier. Nous sommes donc très enthousiastes de relancer notre ligne directe entre Paris et les îles Féroé. Nous sommes également ravis de poursuivre notre collaboration avec Air France, qui, grâce à notre accord de codeshare, contribuera à rendre les Îles Féroé plus accessibles de/vers Paris-CDG. La ligne avait rencontré un fort succès en 2019 et nous sommes satisfaits de la demande cette année avant même la reprise des vols."





