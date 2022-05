Cathay Pacific lance le premier programme Corporate pour le développement de carburants d’aviation durables à Hong Kong

Article publié le 2 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie incite ses clients corporate à utiliser des carburants d’aviation durables (SAF) depuis l'Aéroport International de Hong Kong.

Cathay Pacific lance son programme pilote de développement de carburants d’aviation durables appelés SAF pour Sustainable Aviation Fuel. Il s’agit du premier programme majeur de ce type en Asie. L’objectif est d’offrir aux entreprises clientes de la compagnie aérienne la possibilité de réduire leur empreinte carbone liée aux voyages d'affaires ou au fret aérien en contribuant au développement de l’utilisation de SAF sur les vols de Cathay Pacific depuis l'Aéroport International de Hong Kong (HKIA).

Cathay Pacific lance le programme avec huit entreprises clientes : AIA, Airport Authority Hong Kong (AAHK), DHL Global Forwarding, HSBC, Kintetsu World Express (KWE), PricewaterhouseCoopers (PwC), Standard Chartered et Swire Pacific. Ces entreprises se positionnent comme leaders de l'action climatique et s'engagent à réduire l'impact climatique de leurs voyages d'affaires et/ou de leurs activités de fret aérien. Elles contribueront ainsi à développer et faciliter l'adoption des énergies renouvelables par l'industrie du transport aérien grâce à l'utilisation de SAF.

Augustus Tang, CEO de Cathay Pacific, a déclaré : "Nous continuons d'être pionniers dans l'évolution de notre industrie vers une utilisation plus substantielle des SAF, en particulier en Asie. L'année dernière, nous avons été parmi les premiers transporteurs au monde à annoncer un objectif de 10 % de SAF pour notre consommation totale de carburant d'ici 2030. Nous avons fait des progrès significatifs depuis lors et nous sommes heureux que le développement de SAF à HKIA soit désormais une réalité, fort du soutien des autorités locales et des fournisseurs de carburant.

En complément de l’adhésion de 8 de nos entreprises clientes au lancement de ce programme, nous avons reçu une réponse très enthousiaste d'autres entreprises et nous invitons celles et ceux intéressés à s'inscrire pour réduire leurs émissions indirectes provenant des activités liées au transport aérien à rejoindre notre initiative. Le changement climatique est un défi mondial et nous devons travailler ensemble pour le relever.

Nous considérons le lancement de ce programme corporate pour le développement des SAF comme un levier majeur pour engager d'autres organisations partageant les mêmes idées que nous. C’est aussi un signal important que nous envoyons à toute la chaîne d'approvisionnement des SAF pour exprimer le fort intérêt de la région, de la part des compagnies aériennes mais aussi de l’ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation jusqu'aux utilisateurs finaux, pour un transport de passagers et de fret plus vert."





