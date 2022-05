Cérémonie de retrait du C160 Transall à Evreux (photos & vidéos)

Article publié le 23 mai 2022 par David Dagouret

Le 20 mai dernier, l'Armée de l'Air a rendu hommage au C160 Transall lors d'une cérémonie officielle. Aeroweb-fr.net était présent pour cet événement.

L'Armée de l'Air et de l'Espace a organisé, à la base 105 d'Evreux, une cérémonie officielle pour le retrait du C160 Transall. Pour l'occasion, l'Armée de l'Air avait organisé une exposition statique sur le tarmac de la base d'Evreux de deux Transall, un Lockheed C130J, un Grob 120, un Airbus A400M, un Casa CN235, un Embraer EMB-121 Xingu et le mythique Nord Atlas.

Après l'exposition statique, une démonstration aérienne a été organisée en présence du Transall, le C130J, l'A400M, le Casa CN235 et un Xingu. Avant la présentation du Transall, l'A400M ainsi que le mythique Nord Atlas ont effectué une démonstration en vol.

Le C160 Transall qui a effectué la démonstration en vol est immatriculé 64-GL, MSN 215, snR212 et il arbore pour l’occasion une livrée tricolore reprenant le design de la cocarde de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Pour rappel, le Transall a été produit par un consortium franco-allemand et mis en service en 1965. Il est propulsé par deux moteurs Rolls-Royce Tyne 22 produisant 5 665 chevaux chacun. La masse à vide de l'avion est de 30 tonnes avec une masse maximale de 51 tonnes. La soute du Transall C160 peut être configurée de plusieurs manières : en configuration "lisse" sans aucun équipement, en configuration "Évacuation Sanitaire" avec 62 civières, en configuration "Dispositif d'Arrimage et de Désarrimage Automatique", et en configuration "passagers" pouvant transporter 91 personnes, tel que le Transall tricolore.

Le C160 Transall a été envoyé dans le monde entier, aussi bien sur les terrains sommaires que sur les plus grands aéroports internationaux. Cet avion de transport tactique a été exploité tant pour le largage de parachutistes, le ravitaillement de troupes par les airs et le déploiement de passagers et de fret. Un largage de parachutistes a d'ailleurs été organisé au-dessus de la base 105 d'Evreux.

Pour terminer cet événement, une cérémonie militaire a été organisée, présidée par le Général Stéphane Mille, Chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace (CEMAAE).

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

