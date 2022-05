easyJet lance une nouvelle ligne entre Nice et Brest

Article publié le 2 mai 2022 par David Dagouret

Dès le 28 juin 2022, la compagnie orange lancera cette liaison.

easyjet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne estivale entre Nice et Brest. Cette nouvelle destination s’ajoute aux 36 déjà proposées au départ de Nice. Les vols entre Nice et Brest seront opérés du 28 juin au 28 octobre 2022, à raison de 3 vols par semaine (le mardi, vendredi et dimanche).

