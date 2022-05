Emirates célèbre le dixième anniversaire de son partenariat avec Roland-Garros

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

Cet anniversaire coïncide également avec les 30 ans de la compagnie en France.

Emirates fête le dixième anniversaire de son partenariat avec Roland-Garros en tant que Partenaire Premium et compagnie aérienne officielle, à l’occasion de l’édition 2022 de ce tournoi du Grand Chelem. La quinzaine qui a démarré cette année le 22 mai, pour s’achever le 05 juin 2022. Cet anniversaire coïncide également aux 30 ans d'opérations de la compagnie en France.



Boutros Boutros, Senior Vice-Président de la division Marketing, Communication et Marque d’Emirates a déclaré : "Nous sommes très fiers de fêter le dixième anniversaire de notre partenariat pour cette édition 2022 de Roland-Garros. Ce tournoi compte parmi les quatre Grands Chelems et est l’un des plus suivis à l’international. Nous sommes ravis qu’Emirates puisse ainsi réunir les fans de tennis du monde entier autour de cette passion et offrir à ses clients des expériences exclusives. 2022 est une année particulière pour nous car elle marque également les 30 ans de présence de la compagnie en France, trois décennies au cours desquelles nos passagers ont pu faire l’expérience de notre signature de marque, Fly Better. Nous ne cessons de réinventer les standards de notre industrie grâce à des produits et services exceptionnels, ainsi qu’à la puissance de notre réseau qui dessert plus de 130 destinations depuis Dubaï."





