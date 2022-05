Korean Air augmente ses fréquences vers Paris

Article publié le 5 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie sud-coréenne opère jusqu’à 4 vols par semaine entre Paris et Séoul Incheon et 5 vols par semaine à partir du 1er juillet prochain.

Depuis le 29 avril dernier, Korean Air propose tous les vendredis un 4e vol hebdomadaire entre Paris-CDG et Séoul-ICN. De plus, à partir du 1er juillet, ce sera un 5ème vol par semaine qui sera opéré sur la ligne. Ces vols supplémentaires seront opérés en Boeing 777-300 comme les 3 autres vols hebdomadaires actuellement réalisés par Korean Air les lundis, mercredis et samedis.

En raison du conflit en Ukraine et du contournement du territoire en guerre, le parcours des vols de Korean Air a été modifié, allongeant le temps de vol.

Horaires des vols les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches (en heures locales) :

KE 902 départ de CDG à 21h00 – arrivée à ICN à 16h20 (J+1)

KE 901 départ de ICN à 11h25 – arrivée à CDG à 18h30

