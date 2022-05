Plan de réorganisation pour LATAM Airlines

Article publié le 14 mai 2022 par David Dagouret

Les créanciers du groupe LATAM ont voté massivement en faveur pour le plan de réorganisation.

Le groupe LATAM Airlines S.A. ainsi que ses filiales au Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou et aux Etats-Unis, ont informé des résultats du vote concernant le plan de réorganisation (« Le Plan »), qui a obtenu un soutien suffisant d’environ 82% du montant en dollars et de 65% des créanciers votants des classes de parties affectées du Plan. Ces résultats n’incluent pas encore les détenteurs de crédit renouvelable, qui ont jusqu’au 10 mai 2022 pour soumettre leurs votes.

Au cours des derniers mois, LATAM a continué de s’engager dans des négociations approfondies et dans un processus de médiation, œuvrant pour résoudre toutes les inquiétudes concernant le Plan. LATAM reste persuadée que le Plan représente un résultat équitable qui tient compte de chaque partie prenante. S’il est confirmé, le Plan permettra d’injecter de nouveaux fonds dans le groupe par le biais d'une combinaison d'actions, d’obligations convertibles et de dettes, et renforcera son bilan, ses liquidités et sa structure de capital pour les opérations futures.

Comme annoncé précédemment, l’Audience de Confirmation devrait avoir lieu les 17 et 18 mai 2022, durant laquelle le tribunal évaluera le Plan, la dernière étape de la procédure de faillite aux Etats-Unis. LATAM continue de cibler l’achèvement du processus et la sortie du chapitre 11 au second semestre 2022.

