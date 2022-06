AURA AERO et AELIS s’associent pour agir sur la décarbonation de l’aviation

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

Cette collaboration porte sur le futur avion hybride-électrique régional d'AURA AERO.

Tous deux convaincus de l’urgence climatique et du besoin d’agir, AURA AERO et AELIS annoncent leur collaboration à long terme sur ERA, l’avion hybride-électrique régional d’AURA AERO.

AELIS fournira des services de marketing global et de vente à AURA AERO ainsi qu’un panel de solutions de financement et de leasing afin de promouvoir les produits AURA AERO. A travers cette collaboration, AURA AERO vise à développer sa base de clients en capitalisant sur l’expérience de plus de 20 ans d’AELIS sur le marché de l’aviation régionale, son expertise industrielle et son réseau mondial d’opérateurs et de loueurs.

ERA est un avion commercial conçu pour transporter jusqu’à 19 passagers. Il offre des caractéristiques modernes, telles qu’une sécurité accrue grâce à l’adoption du « fly by wire » et de systèmes avioniques modernes, ouvrant la voie à des capacités de vols autonomes. L’avion est intégré à un écosystème digital, qui fournit à ses opérateurs un double digital afin d’optimiser des opérations de vol et sa maintenance.

AURA AERO et AELIS sont actuellement en train de constituer un groupe, réunissant les clients de lancement d’ERA, dédié à la définition réussie de l’avion et couvrant de nombreux sujets et aspects qui sont cruciaux pour les opérateurs et loueurs.

Avec un total de 200 intentions d’achat pour ERA, AURA AERO a choisi AELIS afin de bénéficier de son expertise pour développer la promotion, le marketing et les ventes d’ERA, de manière à agir de façon pragmatique pour la décarbonation de l’aviation.

Philippe Lienard, CEO d’AELIS a déclaré : "Nous sommes tellement fiers de travailler avec AURA AERO et d’agir ensemble pour décarboner l’aviation. Les compagnies aériennes ont besoin d’un nouvel avion qui soit moderne, réalise d’excellentes performances, soit économique et potentiellement ZERO Emission. L’urgence climatique nécessite des actions immédiates et ERA est la façon la plus crédible d’agir pour l’aviation."

Jérémy Caussade, co-fondateur et président d’AURA AERO, a déclaré : "Nous avons trouvé en AELIS un partenaire qui partage nos valeurs fondamentales, afin de lancer, à l’aide de technologies modernes et digitales, un avion qui permet le transport de passagers et de fret en toute sécurité, avec un taux d’émissions extrêmement faible et un modèle économique imbattable. En s’associant avec nous, AELIS va contribuer à faire d’ERA le nouveau standard de notre industrie."