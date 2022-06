Ryanair présente son programme d'hiver 2022/2023

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

La compagnie low--cost proposera 10 nouvelles lignes dans 25 aéroports français.

Ryanair a annoncé le 7 juin dernier son programme d'hiver 2022/2023 français le plus important de son histoire, avec 10 nouvelles lignes vers des destinations que Fès, Bologne et Edimbourg. Cela porte à 221 le nombre total de liaisons de Ryanair au départ ou à destination de la France pour l'hiver 2022/2023.

Avec 90 bases et plus de 2 500 lignes opérant dans 36 pays européens cet hiver, Ryanair continue de stimuler la reprise du trafic et de créer des emplois à travers l'Europe de manière durable avec une flotte croissante de nouveaux B737 "Gamechanger".

Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne d'Europe, Ryanair est ravie d'annoncer son programme d'hiver 2022/2023 pour la France avec 221 lignes vers des destinations populaires en Europe, y compris de nouvelles liaisons de/vers Fès, Bologne et Edimbourg. Bien que ce programme offre un large choix, la demande augmente rapidement. Les clients doivent donc réserver leurs escapades hivernale 2022/2023 rapidement pour bénéficier des tarifs les plus bas possibles."

