Silk Way West Airlines signe une commande pour des Airbus A350F

Article publié le 30 juin 2022 par David Dagouret

La compagnie basée en Azerbaïdjan a signé un contrat pour l'achat de deux Airbus A350F.

Silk Way West Airlines, basée à Bakou en Azerbaïdjan, a signé une commande ferme pour deux A350F. Il s'agit de la première commande de la région caspienne pour ce type d'appareil Airbus.

Lancé en 2021, l'A350F a enregistré à ce jour 31 commandes et engagements d’achats de la part de six clients.

M. Wolfgang Meier, président de Silk Way West Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis de signer le premier mais sûrement pas le dernier accord avec Airbus, qui marque le début de ce qui, j'en suis sûr, sera un partenariat très fructueux dans le cadre de notre croissance future. Aujourd'hui, nos invités ont assisté à un moment décisif dans l'histoire de Silk Way West Airlines. Je suis confiant dans le succès que nous apportera l'acquisition de ces nouveaux appareils. La signature de cet accord marque une nouvelle étape dans la croissance de notre compagnie. Il ne fait aucun doute que cet accord renforcera la position de leader de l'entreprise sur le marché mondial du fret aérien au cours des 15 à 20 prochaines années."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of Airbus International a déclaré : "Je souhaite la bienvenue à Silk Way West Airlines en tant que nouveau client d'Airbus. L'A350F change la donne en matière d'efficacité et de durabilité pour les opérations de fret du futur. Nous sommes impatients de démontrer à quel point la signature économique et environnementale des A350 se démarquera des appareils d'ancienne génération."





