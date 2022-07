Air Charter Service ouvre de nouveaux bureaux à Gatwick

Article publié le 29 juillet 2022 par David Dagouret

Air Charter Service, le plus grand spécialiste de l’affrètement aérien au monde, a annoncé l’ouverture de ses nouveaux bureaux à Gatwick dans l’objectif de poursuivre sa stratégie de croissance ambitieuse.

Justin Bowman, le PDG d’Air Charter Service a déclaré : "Notre activité repose sur deux grands piliers. Le premier consiste à établir des relations avec les clients et le second est de recruter des professionnels de l’aviation compétents capables d’offrir un service haut de gamme à ces clients pour qu’ils bénéficient des meilleures solutions. Et nous pensons que nos nouveaux locaux à Gatwick aideront à ces fins. L’implantation de notre siège social dans le quartier de Kingston au sud-ouest de Londres, depuis la création de notre entreprise en 1990, s’est avérée très avantageuse. Elle permet un accès facile à la City et aux centres aéroportuaires de Farnborough et de Heathrow situés à proximité des bureaux, ce qui est idéal pour rendre visite à nos clients et à nos fournisseurs. Néanmoins, nous y sommes limités par le nombre de personnes recrutées en formation que nous pouvons accueillir simultanément. En matière de formation, d’ailleurs, nous sommes très fiers du programme mis en place qui a permis à des centaines de professionnels compétents d’intégrer l’entreprise depuis trente ans, et nous continuerons à lui accorder une importance toute particulière, car il est à la base de notre succès. Les recrutements de professionnels expérimentés ces dernières années ont eux aussi été une vraie réussite. Notre culture est véritablement entrepreneuriale. Nous avons toujours encouragé les nouvelles idées et donné les moyens à ceux qui étaient force de proposition, et ce, dans des domaines très divers. Il peut s’agir de propositions concernant de nouveaux produits ou encore les nouveaux locaux, par exemple. Il nous paraît important que certaines de nos valeurs soient partagées par l’ensemble de notre personnel, comme celle consistant à faire de nos clients le cœur de nos priorités, mais parallèlement, nous encourageons les idées innovantes, car nous savons que les nôtres ont leurs limites. Il faut aussi se rendre à l’évidence. Lorsque nous nous projetons sur les cinq prochaines années, le fait de se limiter aux ressources disponibles à l’ouest de Londres et au recrutement et à la formation de nouveaux courtiers aériens nous compliquerait la vie. À Gatwick, nous allons non seulement retrouver nos clients et nos fournisseurs, mais aussi de nombreux professionnels de l’aviation. En fait, nous avons décidé de faire le mouvement inverse : c’est-à-dire d’aller à eux plutôt qu’eux viennent à nous."

Alex Sadler, qui travaille pour ACS depuis près de dix ans, sera à la tête des nouveaux locaux en tant que PDG. Il a déclaré : "Je suis ravi à l’idée de construire une nouvelle équipe à Gatwick. L’équipe du siège social va me manquer, mais nous ferons toujours partie de la grande famille ACS et ces nouveaux bureaux sont l’occasion d’élargir le champ des possibles pour continuer à nous développer".