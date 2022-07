Cathay Pacific effectue le premier atterrissage sur la nouvelle piste de l'Aéroport International de Hong Kong

Article publié le 16 juillet 2022 par David Dagouret

L'atterrissage du vol cargo CX 3251 en provenance de Shanghai Pudong a été effectué dans le cadre de la familiarisation des opérations sur la piste.

Cathay Pacific a d’opéré le tout premier vol à atterrir sur la troisième piste de l'Aéroport International de Hong Kong (HKIA). L'atterrissage de l’appareil Cargo 747-400F sous le numéro de vol CX3251, en provenance de Shanghai (Pudong), à 08h27 heure locale ce 8 juillet 2022 a été effectué dans le cadre de la démarche de familiarisation des opérations sur cette nouvelle piste. Cela permet aux parties prenantes de la communauté aéronautique de se familiariser avec les procédures d'exploitation et les accords de collaboration connexes.

Augustus Tang, PDG de la compagnie, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être la première compagnie aérienne à opérer un vol commercial sur la nouvelle piste, et que ce vol ait été opéré par le « Queen of the Skies », l'un de nos 747 Cargo. Notre flotte Cargo a joué un rôle central dans le maintien des produits et denrées essentielles, notamment les vaccins et les kits de test, entre Hong Kong et le reste du monde tout au long de la pandémie. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude à l'Autorité Aéroportuaire de Hong Kong, au Département de l'Aviation Civile et à toutes les autres parties prenantes impliquées dans la familiarisation des opérations pour leur aide et leur soutien.

L’ouverture de la troisième piste est une étape importante pour le hub de l'aviation internationale de Hong Kong qui améliorera considérablement son envergure et sa capacité à gérer les vols de passagers et de fret. En tant que plaque tournante de l'aviation, Hong Kong a un rôle essentiel à jouer dans le développement du pays, comme indiqué dans le 14e plan quinquennal. Le potentiel de croissance offert par le lancement du système à trois pistes à HKIA, ainsi que les opportunités présentées par la région de la Grande Baie (GBA - Greater Bay Area), garantiront que Cathay Pacific et notre hub resteront compétitifs pendant de nombreuses années à venir."





