EasyJet s'engage pour une technologique disruptive

Article publié le 22 juillet 2022 par David Dagouret

easyJet a signé une lettre d'intention avec Airbus afin de soutenir le développement de solutions de retrait de carbone.

easyJet a signé une lettre d'intention avec Airbus afin de soutenir le développement d’une technologie de retrait de carbone d’une part, et d’autre part d'explorer les possibilités d'un futur approvisionnement en crédits de retrait de carbone issus de la technologie de capture directe du carbone dans l'air.

La capture et le stockage directs du carbone dans l'air est une technologie à fort potentiel qui permet de capturer directement le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, puis de le stocker en toute sécurité dans le sous-sol.

Cette technologie peut contribuer à contrebalancer les émissions de carbone provenant de secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire, tels que l'aviation, ainsi qu’à traiter le carbone émis dans le passé et qui reste dans l’atmosphère.

easyJet est l'une des premières compagnies aériennes au monde à soutenir cette technologie émergente, reconnue par les climatologues, comme essentielle pour aller au-delà de l'atténuation du changement climatique et soutenir la réalisation des objectifs de zéro émission nette.

L'année dernière, easyJet a rejoint la campagne Race to Zero soutenue par les Nations Unies et s'est engagée à atteindre des émissions nettes de carbone d'ici 2050. La compagnie aérienne a également annoncé récemment son objectif transitoire de réduction des émissions de carbone, à savoir une amélioration de 35 % de l'intensité de ses émissions de carbone d'ici à l'exercice 2035 sur la base de l'exercice 2020, conformément à la trajectoire de décarbonisation sectorielle de l'initiative Science-Based Targets (SBTi).

Les certificats de retrait de carbone seront émis par le partenaire d'Airbus, 1PointFive, partenaire américain sous licence de la société Carbon Engineering. Le partenariat d'Airbus avec 1PointFive comprend l'enlèvement ou la suppression de 100 000 tonnes de carbone par an pendant 4 ans. Dans le cadre de cet accord, easyJet s'est engagée à entamer des négociations sur l'éventuel préachat de crédit carbone vérifiés et durables à partir de 2025 et jusqu'en 2028.

Les solutions de retrait de carbone joueront un rôle clé à l'avenir pour traiter les émissions de carbone résiduelles, tandis que l'ambition ultime de la compagnie aérienne est de parvenir à des vols sans émissions de carbone. easyJet travaille avec des partenaires du secteur, notamment Airbus, Rolls-Royce, GKN Aerospace, Cranfield Aerospace Solutions et Wright Electric, sur plusieurs projets pour accélérer le développement des technologies zéro émission.

Alors que le secteur du transport aérien a pris l'initiative de soutenir la technologie émergente du DACCS, il est essentiel que les gouvernements reconnaissent la contribution des solutions de retrait du carbone pour atteindre les objectifs du net zéro et introduisent des instruments politiques et des incitations pour soutenir les technologies à émissions négatives. Ces mesures seront fondamentales pour rendre ces nouvelles technologies viables et fructueuses.

Jane Ashton, directrice du développement durable d'easyJet, a déclaré : "La décarbonisation d'un secteur dont l’empreinte carbone est difficile à réduire, tel que l'aviation, est un défi énorme qu'aucune compagnie aérienne ne peut relever seule, et il est très encourageant de voir le secteur se rassembler à travers l'initiative d'Airbus.

Nous pensons que les solutions de retrait de carbone seront un élément essentiel de notre parcours vers le zéro carbone net. Elles viennent en complément d'autres éléments tels que les carburants d’aviation durable, qui ont un impact net similaire sur la réduction de carbone tout en nous aidant à neutraliser toute émission résiduelle à l'avenir.

Nous sommes très heureux de participer à cette initiative importante et nous espérons que les gouvernements reconnaîtront également le potentiel de cette technologie et introduiront des instruments politiques et les incitations pour la soutenir.

En fin de compte, notre ambition est de parvenir à des vols à zéro émission de carbone, et nous travaillons avec des partenaires de l'industrie, notamment Airbus, Rolls-Royce, GKN Aerospace, Cranfield Aerospace Solutions et Wright Electric, sur plusieurs projets dédiés afin d’accélérer le développement des technologies qui concurrent à la création de l’avion zéro émission."

