Farnborough 2022 : Feel Air Holdings va commander jusqu'à 36 avions ATR

Article publié le 19 juillet 2022 par David Dagouret

La compagnie japonaise a signé une lettre d'intention d'achat.

ATR, constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, a signé une lettre d’intention avec Feel Air Holdings, portant sur une commande pouvant aller jusqu’à 36 appareils. Feel Air est une nouvelle compagnie aérienne régionale japonaise créée dans le but de redynamiser les régions du Japon. La holding s’appuiera sur un modèle unique de franchise pour bâtir progressivement une famille de compagnies aériennes régionales qui couvriront différentes régions du pays.

La lettre d’intention vient confirmer l’engagement de Feel Air à utiliser exclusivement des appareils ATR pour ses opérations nationales, avec une flotte composée d’ATR 42-600 et d’ATR 72-600, auxquels viendront s’ajouter des ATR 42-600S, version à décollage et atterrissage courts qui facilitera l’accès aux petits aéroports régionaux.

Actuellement, 15 appareils ATR opèrent au Japon, exploités par trois compagnies aériennes. Deux autres compagnies devraient les rejoindre dans les mois à venir. Au total, ATR estime à 100 le nombre de ses appareils qui pourraient être exploités au Japon à moyen terme.

M. Taiichi Kojima, Président de Feel Air Holdings, a déclaré : "Feel Air Holdings a pour ambition d’insuffler une nouvelle dynamique au transport aérien régional japonais, en le rendant plus polyvalent, plus efficace et plus accessible à tous. Grâce à leurs émissions de CO2 réduites et à leur rendement énergétique, les avions ATR pourront nous aider à rendre notre démarche durable et à apporter une véritable contribution aux communautés locales, tout en protégeant les magnifiques paysages naturels, si nombreux au Japon. "

M. Hideki Ide, Président exécutif de Feel Air Holdings, a quant à lui déclaré : "Dans les années à venir, Feel Air Holdings prévoit de créer au moins cinq compagnies aériennes régionales, avec une flotte qui comprendra à terme 36 appareils ATR. Notre principal objectif est d’améliorer la mobilité aérienne régionale au Japon en reliant des destinations locales qui ne sont actuellement pas desservies par avion, pour tisser des liens plus forts entre les entreprises et les populations régionales, générer de nouveaux marchés et enrichir les économies locales. Les appareils ATR jouent un rôle essentiel dans notre stratégie commerciale : dotés d’une taille idéale pour ce type d’opérations régionales, ils font preuve d’une efficacité opérationnelle exceptionnelle."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré pour sa part : "Le transport aérien est crucial pour les îles et les régions du Japon. La création de la compagnie aérienne Feel Air va permettre d’apporter une solution abordable et durable pour relier les différentes régions du pays. Chez ATR, nous souhaitons soutenir l'aviation et Feel Air en particulier, afin qu’ils puissent contribuer à assurer un avenir prospère pour le Japon. Ensemble, nous explorerons les nombreuses opportunités pour nos turbopropulseurs polyvalents et durables dans les années à venir, afin de renforcer notre soutien au développement économique du Japon et de répondre aux besoins du pays en matière de services essentiels, rapides, fiables et responsables. "





Sur le même sujet