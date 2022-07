Malaysia Airlines renforcent la desserte vers Doha

Article publié le 29 juillet 2022 par David Dagouret

Malaysia Airlines double sa fréquence de vols entre Doha et Kuala Lumpur en ajoutant un deuxième vol quotidien.

Malaysia Airlines a annoncé le doublement de sa capacité entre Doha et Kuala Lumpur avec un deuxième vol quotidien sans escale à partir du 10 août prochain. Cette nouvelle fréquence vient répondre à la forte demande des passagers sur cette route.

Le vol quotidien supplémentaire partira de Kuala Lumpur à 2h55 du matin via le vol MH164 et de Doha à 8h05 via le vol MH165. Il s'ajoute aux vols quotidiens existants MH160 au départ de Kuala Lumpur à 21h20 et MH161 au départ de Doha à 01h30, portant à 14 le nombre de vols hebdomadaires de Malaysia Airlines à destination de Doha.

Les vols biquotidiens seront assurés par des A330-300 équipés de 27 sièges ultramodernes en Classe Affaires, de 16 sièges en Classe Économique avec espace supplémentaire pour les jambes et de 247 sièges en Classe Économique.

Le directeur général du groupe Malaysia Airlines, le capitaine Izham Ismail, a déclaré : "Nous sommes ravis d'augmenter notre fréquence vers Doha, après le lancement réussi d'un service quotidien en mai. Nous sommes conscients de l'importance de collaborer avec nos partenaires tels que Qatar Airways, d'autant plus que la demande de voyage augmente fortement sur cette route, suite à l'assouplissement des restrictions aux frontières. En doublant nos services à destination de Doha et en partageant des vols avec Qatar Airways, nous serons en mesure d'étendre notre offre d'hospitalité malaisienne à une clientèle élargie. Ce dernier ajout à la collaboration stratégique avec Qatar Airways permettra à Malaysia Airlines d'atteindre une capacité de transport de passagers de plus de 70 % des niveaux pré-pandémiques d'ici la fin de l'année. En tant que compagnie aérienne nationale, nous continuerons à jouer un rôle important pour faciliter la sécurité des voyages grâce aux initiatives #FlyConfidently pour que les passagers puissent voyager en toute sérénité."





