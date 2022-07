Qatar Airways transporte l’équipe du Paris Saint-Germain au Japon

Article publié le 19 juillet 2022 par David Dagouret

L'équipe de football s'est rendu au Japon pour s'entrainer en prévision de la saison 2022/23.

Qatar Airways a fait voyager l'équipe du Paris Saint-Germain à bord d'un vol charter spécial entre Paris et Tokyo, en prévision de la saison 2022/23. L'équipe de football, composée entre autres de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma, est arrivée dans la capitale japonaise le dimanche 17 juillet.

L'entraînement de pré-saison du Paris Saint-Germain comprend trois matchs amicaux avec des équipes de football locales japonaises. Il débutera par un match contre Kawasaki Frontale au National Stadium (Tokyo) le 20 juillet, suivi d'un match contre Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium (Saitama) le 23 juillet, et se terminera par une rencontre avec Gamba Osaka au Panasonic Stadium Suita (Osaka) le 25 juillet.

Le Pésident Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, a déclaré : "Qatar Airways est un partenaire majeur du Paris Saint-Germain depuis 2020, et plus récemment, nous sommes fiers de devenir le partenaire officiel du maillot des champions du football français. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe avec des vols charters spéciaux pour leurs déplacements dans le monde entier. Qatar Airways a toujours été un soutien clé sur la scène du football mondial, et 2022 est une année monumentale pour la compagnie aérienne, puisque le Qatar accueillera la première Coupe du Monde de la FIFA au Moyen-Orient."

