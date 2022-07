Royal Jordanian ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Amman

Article publié le 16 juillet 2022 par David Dagouret

La capitale jordanienne sera reliée deux fois par semaine depuis Lyon à partir du 14 septembre.

Royal Jordanian proposera 2 vols par semaine les mercredis et samedis à destination de Queen Alia International Airport à Amman, en Jordanie, à compter du 14 Septembre 2022.

Tanguy Bertolus, Président du directoire de Lyon Aéroport a déclaré : "Cette destination opérée par Royal Jordanian à l’aéroport de Lyon permet de faire de Lyon la seule ville régionale française reliée en direct à la capitale jordanienne. Une réelle opportunité pour les voyageurs du quart sud-est de la France de découvrir un pays magnifique et encore préservé du tourisme de masse. Cette nouvelle liaison portera à plus de 100 liaisons directes proposées depuis l’aéroport de Lyon."

Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer de Royal Jordanian, a déclaré : "Royal Jordanian va continuer à développer son réseau aérien et à rechercher de nouveaux marchés attractifs pour son expansion économique. Notre ambition est de devenir la compagnie aérienne de premier choix à destination du Moyen-Orient et des pays du Levant. De plus, nous avons pour ambition d’attirer plus de touristes en Jordanie en proposant notamment des tarifs intéressants, une qualité de service exceptionnelle et la découverte de l’hospitalité jordanienne dans le vol Lyon/Amman !".

