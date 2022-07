Safran signe un contrat pour la maintenance des moteurs des hélicoptères NH90 néo-zélandais

Article publié le 27 juillet 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur un total de 21 moteurs RTM322.

Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec la Force de Défense de Nouvelle-Zélande (New Zealand Defence Force) pour le soutien des moteurs des NH90 de la Force aérienne royale néo-zélandaise (Royal New Zealand Air Force). Ce contrat Support-By-the-Hour® (SBH®) de longue durée, porte sur des services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour un total de 21 moteurs RTM322.

La gestion de ce contrat sera assurée par Safran Helicopter Engines Australia, à Sydney, qui pilote le suivi de plus de 200 opérateurs volant dans les îles du Pacifique (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française), en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cédric Jochum, Directeur Général de Safran Helicopter Engines Australia, a déclaré : "La signature de ce contrat de service SBH® marque une étape majeure dans le partenariat solide qui s'est construit au fil des ans entre la Royal New Zealand Air Force et Safran Helicopter Engines Australia dans le cadre du soutien de leurs moteurs".