Transavia inaugure sa ligne Paris-Bodrum

Article publié le 7 juillet 2022 par David Dagouret

le 03 juillet dernier, la compagnie low-cost d'Air France a inauguré sa nouvelle liaison.

Transavia a inauguré le 03 juillet dernier, sa nouvelle ligne entre Paris-Orly et Bodrum (Turquie). La compagnie low-cost d'Air France assurera des liaisons vers Bodrum à raison d'un vol par semaine (le dimanche) jusqu'au 18 septembre prochain. La compagnie lancera ce dimanche 10 juillet une autre nouvelle ligne en direction de la Turquie, cette fois-ci vers la capitale, Ankara.



Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle ligne internationale au départ de notre base d’Orly. Cette ouverture de route témoigne de notre volonté de développer notre réseau international et de proposer toujours plus de possibilités de voyage à notre clientèle. La Turquie est un marché prometteur pour notre compagnie et ces deux ouvertures successives, Bodrum hier et Ankara dimanche prochain en sont la preuve."





