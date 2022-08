Un Spitfire Mk XIV basé à La Ferté-Alais

Article publié le 8 août 2022 par David Dagouret

L'appareil est arrivé sur le terrain de l'Ardenay, le 04 août dernier.

Un second Spitfire est arrivé en France et il sera basé sur l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais. En effet, après le Spitfire Mk XIX appartenant à Christophe Jacquard, immatriculé F-AZJS, c'est un Spitfire XIV qui est arrivé en France et ils seront désormais deux Spitfire à voler dans l'hexagone.

Ce Spitfire, RM927, a été Construit à la fin de 1944. Il a volé avec la Royal Air Force en 1945 puis la Force Aérienne Belge dans les années 50. Après avoir appartenu à plusieurs propriétaires successifs, le RM927 avait été acheté par Paul Andrew qui entama sa restauration. Il fut finalement stocké à Biggin Hill avant d’être acquis par W Air Collection.

Ce Spitfire a été restauré pendant plus d'un an et demi dans les ateliers de Richard Grace sur le terrain de Sywell au Royaume-Uni.

Le 04 août dernier, le Spitfire qui est immatriculé G-SXIV s'est posé sur le terrain de Cerny - La Ferté-Alais avec aux commandes Richard Grace.