Cathay Pacific Cargo lance Fly Greener

Il s'agit d'un programme de compensation carbone destiné au fret aérien.

Cathay Pacific prend la tête des efforts en matière de durabilité dans l'aviation en Asie avec l'extension de son programme "Fly Greener" à ses services de fret aérien. Fly Greener est un programme de compensation des émissions carbone, avec un calculateur d’empreinte carbone intégré, qui s’inscrit dans le cadre de l'engagement de la compagnie en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique en atteignant des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

Le nouvel outil calcule les émissions de carbone des expéditions et le coût de leur compensation en quelques étapes simples. Les clients peuvent ensuite acheter des compensations de carbone qui contribueront à soutenir des projets soigneusement sélectionnés. Tous les projets sélectionnés sont certifiés Gold Standard, garantissant ainsi que les réductions de carbone sont vérifiées et qu'elles s'accompagnent d'avantages sociétaux et de développement.

Le programme de compensation des émissions de carbone fait suite au lancement plus tôt cette année du programme Corporate Sustainable Aviation Fuel (SAF) de Cathay Pacific, introduisant le carburant aérien durable (SAF) au sein de l'Aéroport International de Hong Kong pour la première fois de l'histoire. Cette initiative offre aux clients corporate la possibilité de réduire l'empreinte carbone de leurs voyages d'affaires et des expéditions de fret aérien en contribuant à l'utilisation du SAF. Cathay Pacific a également été l'un des premiers transporteurs au monde à annoncer un objectif portant à 10% la part du SAF dans sa consommation totale de carburant d'ici 2030.

Après chaque demande, les clients recevront une feuille de calcul indiquant les totaux transportés et déclarés, ainsi que le calcul de la compensation carbone. Ils recevront également un relevé mensuel affichant toutes les demandes du mois précédent et le total à régler ainsi qu'un certificat indiquant le total de compensation et le projet qu'ils ont soutenu, pour leurs propres démarches durables.

Les contributions servent directement à financer des projets validés par des tiers afin de compenser le CO2 généré par les expéditions, par le biais de crédits carbone achetés par Cathay Pacific et transmis aux clients au prix coûtant. La compagnie aérienne ne réalise aucun bénéfice sur les transactions de compensation des émissions de carbone.

Le programme soutient actuellement quatre projets : la fourniture de cuisinières à haut rendement énergétique à des familles du Bangladesh, la fourniture d’eau chaude alimentée par l'énergie solaire à des habitations en Inde, la fourniture de cuisinières à énergie solaire et de petites installations de biogaz à des familles de Chine Continentale. Vous pouvez en savoir plus sur les projets de compensation du carbone ici.

Dans la phase de lancement, le calculateur d’empreinte carbone prendra en compte les chiffres rétrospectifs de la LTA mais les itérations futures verront l'outil intégré à la solution numérique de réservation et de confirmation de Cathay Pacific Cargo, Click & Ship. Les clients pourront ajouter la compensation directement à leurs réservations en un seul clic.

George Edmunds, directeur général de Cargo Commercial, a déclaré : "Le calculateur d’empreinte carbone est un autre outil que nous avons mis à disposition de nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité environnementale. Parallèlement à la promotion et au développement de nos capacités en carburant aérien durable, le calculateur d’empreinte carbone donnera à nos clients la flexibilité de compenser leurs émissions de carbone via une série de projets de compensation accrédités."

Simon Ng, PDG de Global Logistic System (HK) Co., Ltd (GLSHK), une filiale de Cathay Pacific qui a conçu cet outil, a déclaré : "Ce niveau de précision est au cœur du dispositif. De multiples facteurs peuvent entraîner une fluctuation de la quantité d'émissions générées par une cargaison enregistrée. GLSHK a contribué à affiner ce système en collaboration avec Cathay Pacific Cargo grâce à l'utilisation de diverses sources de données pour calculer les émissions d'une cargaison, notamment l’itinéraire réel, le type d'avion et la distance réelle de vol, afin de maximiser la précision de la compensation pour nos clients."





