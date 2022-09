Deux nouvelles recrues rejoignent Elixir Aircraft

Article publié le 13 septembre 2022 par David Dagouret

Deux recrutements qui ont pris effet depuis la rentrée de septembre, et qui répondent aux besoins de l’avionneur Rochelais de structurer son essor industriel et d’appuyer ses projets d’innovation.

Dans le cadre de sa forte croissance, Elixir Aircraft a annoncé le recrutement de Éric Hospital et Olivier Robelin-Marcel, respectivement aux fonctions stratégiques de Directeur industriel et Directeur de l’ingénierie.



Arthur Léopold-Léger, CEO et co-fondateur d’Elixir Aircraft a déclaré : "Éric, par sa grande expérience et son expertise du secteur industriel, va nous permettre de mener au mieux l’industrialisation d’Elixir Aircraft et notamment la montée en cadence de notre production. Nous pourrons ainsi honorer dans les meilleurs délais notre carnet de commande, déjà complet jusqu’au MSN50, et répondre efficacement aux exigences de nos nombreux aéroclubs clients. Olivier a lui un passé aéronautique conséquent. De quoi porter les ambitions d’Elixir en matière d’innovation, de certification et de quoi pousser également le développement de nos projets de R&D."



Ces recrutements s’inscrivent dans la ligne des ambitions affichées par Elixir Aircraft, de se porter aux avant-postes de l’aviation légère et générale tant en matière d’innovation que de production.



Éric Hospital, c’est 26 ans d’expérience internationale dans l’industrie. Avec un diplôme SUP’MECA d’ingénieur généraliste, et une spécialisation en génie des systèmes industriels, Éric Hospital commence sa carrière chez Valéo. Il y évoluera pendant 16 ans jusqu’à la prise de la Direction d’un site de production. Il poursuivra ensuite sa carrière en prenant les Directions de divers laboratoires et sites de production pour Faurecia, Devillé ASC (dont il prendra la Direction Générale), puis PCM avant de rejoindre les rangs d’Elixir Aircraft.



A sa grande maîtrise du secteur industriel, Éric Hospital va joindre sa passion de l’aviation qu’il nourrit depuis tout jeune.



A l’arrivée d’Éric Hospital se joint une autre recrue majeure en la personne d’Olivier Robelin-Marcel. Olivier est bien connu du secteur de l’aéronautique puisqu’il évoluait depuis plus de 14 ans au sein de l’EASA, où il officiait dernièrement à la tête de la section en charge de la certification des moteurs et systèmes d'intégrations associés pour l’aviation générale et les VTOL. Olivier a initialement commencé sa carrière dans le domaine de la maintenance hélicoptère pour l’Armée de Terre, après 5 années passées au sein de l'armée, il a ensuite évolué dans le civil chez Dassault Aviation, pendant 10 ans, sur les programmes de production Falcon 50EX et en maintenance engineering sur tous les jets Falcon, avant de rejoindre l’EASA en 2008.