easyJet propose une nouvelle destination entre Bordeaux et Copenhague

Copenhague sera desservie par easyJet depuis Bordeaux pour la saison d'hiver 2022-23 (novembre 2022 – mars 2023).

easyJet proposera une nouvelle liaison entre Bordeaux et Copenhague au Danemark. Cette nouvelle ligne sera desservie par la compagnie orange pour la saison d'hiver 2022-2023 à raison de deux vols par semaine (le jeudi et le dimanche) dont le premier vol sera effectué le 10 novembre 2022 et le dernier le 23/03/2023.

La compagnie orange a également annoncé l'augmentation des fréquences entre Bordeaux et Lisbonne ajoutant ainsi 11 vols supplémentaires par semaine entre ces deux villes.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Avec cette nouvelle ligne nous offrons en exclusivité une destination dépaysante de l’Europe du nord. Afin de proposer une offre toujours plus attractive aux Bordelais, nous avons également saisi l’opportunité de renforcer le programme de vol vers une autre destination européenne, plus au sud cette fois-ci : Lisbonne. L’envie de voyage des néo-aquitains ne faiblit pas et leur appétit pour découvrir des destinations proches à un tarif abordable reste fort. Dans le contexte économique actuel nos clients sont plus que jamais attentifs au rapport qualité-prix et cette mise en vente très tôt dans l’année leur permet de bénéficier des meilleurs tarifs."

