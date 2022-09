Emirates et United étendent leurs réseaux grâce à un nouvel accord

Article publié le 23 septembre 2022 par David Dagouret

L’accord entre Emirates et United a été annoncé le 15 septembre dernier lors d'une cérémonie à l'aéroport international de Dulles.

Emirates et United annoncent la signature d’un partenariat historique qui élargira le réseau des deux compagnies aériennes et permettra à leurs clients d'accéder plus facilement à des centaines de nouvelles destinations aux États-Unis et dans le monde.

À partir de novembre, les clients Emirates voyageant à Chicago, San Francisco et Houston, trois des plus grands hubs des États-Unis, pourront facilement connecter avec les vols United depuis et vers près de 200 villes du continent américain, avec un seul billet.

Les deux compagnies mettront en place un accord interligne dans les huit autres aéroports américains desservis par Emirates à savoir Boston, Dallas, Los Angeles, Miami, JFK, Orlando, Seattle et Washington DC.

À compter de mars 2023, United desservira New York/Newark - Dubaï via un vol direct. De là, les clients pourront se rendre vers plus de 100 villes grâce à Emirates ou à sa filiale flydubai. Les billets pour le nouveau vol United vers Dubaï sont déjà disponibles à la vente.

L’accord entre Emirates et United a été annoncé le 15 septembre dernier lors d'une cérémonie à l'aéroport international de Dulles, présidée par Scott Kirby, PDG de United, et Sir Tim Clark, président d'Emirates. Des Boeing 777-300ER de United et d'Emirates ont été présentés, entourés des équipages de chaque compagnie.

Les clients des deux compagnies aériennes pourront bientôt réserver ces vols en correspondance avec un seul billet.

Les voyageurs pourront notamment se rendre sur le site de United ou utiliser l'application United pour réserver un vol de New York/Newark à Karachi au Pakistan. Ils pourront également se rendre sur le site Emirates pour réserver un vol de Dubaï à Atlanta ou Honolulu.

Cet accord permettra également aux adhérents des programmes de fidélité des deux compagnies de profiter d'avantages de récompenses. Les membres du programme de fidélité primé d'Emirates et de flydubai Emirates Skywards pourront bientôt gagner des miles lorsqu'ils voyageront sur des vols opérés par United. De même, les membres du programme United Mileage Plus voyageant sur le vol United de New York/Newark à Dubaï pourront gagner et échanger des miles lors d'une correspondance sur Emirates et flydubai.

Les clients éligibles voyageant sur des vols en partage de code auront également bientôt accès aux salons Emirates et United.

Sir Tim Clark, président d'Emirates a déclaré : "Deux des compagnies aériennes les plus importantes et les plus connues au monde s'associent pour mieux connecter les voyageurs dans un contexte de reprise forte de la demande de voyage. Il s'agit d'un partenariat stratégique, qui permettra aux clients de bénéficier d'avantages considérables et qui rapprochera encore plus les Émirats arabes unis des États-Unis. Nous nous réjouissons du retour de United à Dubaï l'année prochaine, notre hub de Dubaï devenant une passerelle vers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient via le réseau combiné d'Emirates et de flydubai. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec United sur le long terme."

Scott Kirby, PDG de United a déclaré : "Cet accord réunit deux compagnies aériennes emblématiques, qui partagent une volonté commune de créer une expérience client inégalée. Le nouveau vol de United vers Dubaï et nos réseaux complémentaires faciliteront les voyages internationaux pour des millions de voyageurs, tout en stimulant les économies locales et en renforçant les liens culturels. C'est une grande fierté pour les collaborateurs de United et d'Emirates, je me réjouis de cette aventure."





