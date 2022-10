Extension de la gamme de services de support équipements pour la flotte de 787-9 d'Air Premia

Article publié le 30 septembre 2022 par David Dagouret

La jeune compagnie hybride sud-coréenne a ajouté deux appareils au contrat de support équipements qu'elle détient avec AFI KLM E&M.

Fin 2020, Air Premia a rejoint la communauté des clients d'AFI KLM E&M exploitant des appareils 787, en établissant un partenariat à long terme par le biais d'un ensemble de services de support des équipements pour sa flotte de Boeing 787-9 (qui devrait à terme compter dix appareils). En raison des retards pris par l'industrie dans la livraison de ces nouveaux appareils, la compagnie aérienne sud-coréenne a décidé de louer deux 787-9 à Aergo Capital, qui seront bientôt intégrés à sa flotte.

AFI KLM E&M et Air Premia ont annoncé l'extension de leur collaboration, en adjoignant ces deux appareils à l'accord de support équipements conclu entre les deux groupes.

Pierre Teboul, SVP Commercial chez AFI KLM E&M, a déclaré : "Nous sommes ravis de voir Air Premia réitérer sa confiance dans notre groupe pour ces deux avions supplémentaires. Cela démontre non seulement l'utilité et l'expertise des services dédiés au 787 d'AFI KLM E&M, mais aussi la réactivité de nos équipes et leur capacité à répondre aux besoins urgents et évolutifs de nos clients."

T.J. Choi, directeur de la maintenance d'Air Premia, a déclaré : "Air Premia est très reconnaissant à AFI KLM E&M d'avoir fait preuve d'une telle flexibilité pour répondre à nos besoins et assurer la couverture de ces deux 787-9 supplémentaires via leur offre de solutions équipements. L'intégration de ces deux nouveaux appareils est essentielle à la réalisation de la vision et des ambitions de notre compagnie aérienne, notamment en ce qui concerne l'extension de nos liaisons internationales. Nous ne doutons pas qu'AFI KLM E&M nous apportera un soutien de qualité afin de soutenir nos opérations et notre développement avec la plus grande efficacité."





Sur le même sujet