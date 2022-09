La Tante JU de l'AJBS change de couleur

Article publié le 24 septembre 2022 par David Dagouret

Le Junkers Ju-52 basé à l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais et appartenant à l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) arbore une nouvelle livrée.

Le Junkers JU-52 de l'Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) a changé de livrée. Le Junkers JU-52 de l'AJBS est un modèle 3M (3 moteurs), immatriculé F-AZJU. "La tante JU", comme on le surnomme, possède 3 moteurs espagnols des ENMASA BETA4 de 750 Cv. La vitesse maximale du Junkers JU-52 est de 274 km/h et il a une vitesse de croisière de 200km/h. Le rayon d'action de la "tante JU" est de 1200 km et elle peut atteindre une altitude maximale de 8660 m.

Ce JU-52 porte le numéro de série n°24 correspondant à une année de fabrication de 1943.

Depuis sa création en 1931, par Hugo Junkers et Ernest Zindel, le Junkers JU-52 a été produit à plus de 6000 exemplaires, mais celui de l'AJBS est l'un des 7 exemplaires encore en état de vol au monde.

Depuis de nombreuses années, le Junkers JU-52 de l'AJBS possédait une livrée verte avec des touches de jaune mais cela est maintenant terminé, la tante JU a changé de robe.

Sa nouvelle livrée a une teinte bien plus sombre avec un effet camouflage avec une nuance de vert foncé et de kaki, la couleur jaune a disparu. Précisons que le dessous de l'appareil est toujours turquoise.

