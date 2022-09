L'Armée brésilienne commande des hélicoptères H125

Article publié le 27 septembre 2022 par David Dagouret

Les forces armée brésiliennes ont commandé 27 exemplaires de cet hélicoptère.

Les forces armées brésiliennes, par l'intermédiaire du comité de coordination du programme d'avions de combat (COPAC), ont acquis 27 hélicoptères monomoteurs H125 pour renforcer la capacité de formation de la marine et de l'armée de l'air brésiliennes.

Ces appareils seront produits dans la chaîne d'assemblage final du H125 située à Itajubá, au Brésil, dans l'usine d'Helibras où sont également assemblés les H225M des forces armées brésiliennes.

Ces nouveaux hélicoptères remplaceront les hélicoptères vieillissants AS350 et Bell 206 actuellement en service respectivement dans l'armée de l'air brésilienne et la marine brésilienne.

Les nouveaux hélicoptères H125 auront un cockpit à double vitrage G500H TXi et un VEMD (Vehicle & Engine Multifunction Display) et seront compatibles avec l'utilisation de lunettes de vision nocturne (NVG). Ils comprendront également différents types d'équipements de mission comme un treuil et un crochet

Les forces armées brésiliennes exploitent actuellement un total de 156 hélicoptères Airbus déployés dans huit bases à travers le pays. Sa flotte s'étend de la famille monomoteur léger Ecureuil à l'hélicoptère lourd polyvalent H225M, respectivement 67 et 41 hélicoptères.

