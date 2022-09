LATAM élimine 75% des plastiques à usage unique

Article publié le 20 septembre 2022 par David Dagouret

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement du groupe à éliminer tous les plastiques à usage unique dans ses activités d'ici 2023.

LATAM a annoncé des changements en classe économique qui lui permettront d'éliminer plus de 1 200 tonnes de plastique à usage unique, soit l'équivalent de 36 000 bouteilles en plastique de 500 ml.

Le nouveau service vise à proposer une classe plus durable et envisage des évolutions importantes concernant tous les articles embarqués (tasses, couverts, plateaux), en les remplaçant par des matériaux plus durables tels que des couverts en bambou, des plateaux réutilisables, des emballages en papier kraft pour les couverts et des tasses en papier certifiées durables.

Cette initiative est déjà mise en œuvre sur toutes les lignes régionales et long-courriers du groupe LATAM et s'inscrit dans la stratégie de durabilité du groupe, qui vise à éliminer 100 % des plastiques à usage unique utilisés dans ses activités d'ici 2023.

Cette mesure s'ajoute aux changements apportés en cabine Premium Business, dont l'incorporation de sacs réutilisables pour les articles de repos, ainsi que de nouveaux kits de voyage écologiques pour les passagers. Parmi les innovations des nouveaux kits figurent une brosse à dents en bambou avec un étui en canne à sucre, des bouchons d'oreille en papier kraft et des chaussettes et masques pour les yeux en plastique recyclé.

Le groupe a aussi mis en place des actions de recyclage et de réutilisation. Sur les vols intérieurs au Chili, au Pérou, en Colombie et en Équateur, LATAM a lancé un programme intitulé "Recicla Tu Viaje" (Recycle ton voyage), dans lequel le personnel de cabine sépare le plastique et les canettes à bord. Dans le cas de la Colombie, cette séparation a lieu au sol. En outre, avec des femmes entrepreneurs et des organisations partenaires, le groupe poursuit son programme de réutilisation des uniformes au Pérou, au Chili, en Colombie, en Équateur et au Brésil, donnant une seconde vie aux uniformes des employés qui ne sont pas utilisés.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de durabilité de LATAM, dont les objectifs sont les suivants : zéro déchet en décharge d’ici 2027, compensation de 50% les émissions domestiques d’ici 2030, et atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.

Paulo Miranda, vice-président du service clients du groupe LATAM Airlines a déclaré : "Prendre soin de la planète est un défi pour tous et une nécessité pour LATAM, c'est pourquoi nous avons examiné nos services et identifié près de 1800 tonnes de plastique à usage unique à bord de nos vols internationaux. Ainsi, nos équipes se sont impliquées pour redéfinir tous les détails du service, apportant un changement positif pour nos clients et aussi pour notre planète."





