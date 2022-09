Le Mondial de l'ULM : le salon a ouvert ses portes ce vendredi 02 septembre

Article publié le 3 septembre 2022 par David Dagouret

La 41e édition du salon international de l'ULM a o javascript:; uvert ses portes hier se terminera demain.

La 41e édition du Mondial de l'ULM a ouvert ses portes, hier, vendredi 02 septembre et se terminera ce dimanche 04 septembre. Près de 120 exposant et environ 800 appareils seront présents durant cet événement qui se tient comme tous les ans sur l'aédrôme de Blois-Breuil. Aeroweb-fr.net était présent ce samedi et y sera encore demain dimanche pour vous faire découvrir les meilleurs moments de ce salon.

Le Mondial de l'ULM est organisé par la Fédération Française de L'ULM (FFPLUM) et dans un premier temps nous remercions tous les bénévoles qui participent à l'organisation de ce salon et toujours avec le sourire.