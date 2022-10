Fly Gangwon signe un contrat avec AFI KLM E&M

Article publié le 20 octobre 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance des moteurs CFM56-7b de la jeune compagnie aérienne sud-coréenne.

Fly Gangwon et AFI KLM E&M ont annoncé la conclusion d'un accord de support moteur complet pour les CFM56-7b équipant les 3 Boeing 737-800 de la compagnie sud-coréenne (ainsi que tout autre appareil ajouté à la flotte pendant la durée du contrat). Les solutions de maintenance et d'entretien qui seront fournies couvrent un large éventail de besoins, allant de la réalisation de visites en atelier à la réalisation d'opérations sous l'aile ou sur site, en passant par des services axés sur la disponibilité, tels que la fourniture de moteurs de rechanges.

Pierre Teboul, SVP Commercial AFI KLM E&M, a déclaré : "AFI KLM E&M est ravi que Fly Gangwon, une compagnie aérienne jeune et dynamique, ait choisi de nous faire confiance. Cet accord témoigne de la capacité de nos équipes à fournir des solutions complètes adaptées aux besoins des start-ups de l'aviation dans chaque région du monde.”

Heung Ki Kim, Managing Directeur de Maintenance Fly Gangwon, a déclaré : “avec son expérience, son savoir-faire technique et son double profil de compagnie aérienne-MRO, AFI KLM E&M constitue pour notre compagnie un partenaire de référence dans le domaine de la maintenance aéronautique. Nous savons que nous pouvons compter sur leurs solutions expertes, fiables et adaptées à nos objectifs techniques et opérationnels, apportant un soutien efficace à notre développement continu.”

Sur le même sujet