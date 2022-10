Korean Air signe un accord avec Shell

Article publié le 18 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie aérienne utilisera le carburant aviation durable Shell à partir de 2026.

Korean Air a récemment signé un accord avec le géant de l’industrie énergétique et pétrochimique Shell pour l'achat de son carburant d’aviationdurable (SAF).

L’accord porte sur la fourniture et l'achat de SAF auprès de Shell dans les principaux aéroports d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient à partir de 2026 et pour une durée de cinq ans.

Le carburant d’aviation écologique est un dérivé de matières premières alternatives telles que les déchets d'huile de cuisson, les déchets ménagers et les gaz de combustion industriels. De la production à la consommation, le carburant produit de manière durable peut réduire l'empreinte carbone de 80 % par rapport aux carburants d'aviation existants.

C’est un élément majeur dans la réduction des émissions carbone au sein de l'industrie aéronautique face au changement climatique. Les efforts visant à stimuler la production et la distribution de SAF ont pris de l'ampleur grâce à des investissements ciblés ainsi qu’au soutien politique aux États-Unis et dans l'Union Européenne. Toutefois, en raison de la pénurie d'installations de production et des coûts élevés, l'offre ne répond pas à la demande prévue.

Korean Air travaillera avec la société Shell et continuera d'étendre sa coopération avec d'autres compagnies pétrolières mondiales afin de garantir un approvisionnement en SAF pour d'autres régions, notamment l'Europe et les États-Unis.

En novembre 2017, Korean Air est devenue la première compagnie aérienne coréenne à utiliser du carburant d’aviation écologique sur un vol au départ de Chicago vers Incheon. Dès le début d'année 2022, elle a également commencé à utiliser les SAF sur les vols au départ de Paris vers Incheon, conformément aux mesures locales en vigueur.

Korean Air s'est associée aux principales sociétés pétrolières et de raffinage de Corée. C’est en juin 2021 que la compagnie a développé avec Hyundai Oilbank, une structure de production de biocarburants. En septembre dernier, Korean Air s’est engagée avec SK Energy, pour introduire le carburéacteur neutre en carbone afin de lutter activement contre le changement climatique.

À noter que la compagnie coréenne a obtenu le « Grade A » pour la deuxième année consécutive dans le cadre évaluations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 2021 du Korea Corporate Governance Service (KCGS), le plus grand organisme indépendant d'évaluation en Corée depuis 2002.

En février 2022, Korean Air a également signé un accord avec l'aéroport international de Séoul Incheon (IIAC), Airbus et Air Liquide afin de participer à l'approvisionnement en hydrogène pour l'aviation ainsi qu’au développement des infrastructures correspondantes en Corée. La compagnie continuera sa collaboration avec ses partenaires pour répondre de manière proactive au changement climatique en réduisant les émissions de carbone.

