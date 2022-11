PLAY a transporté 92,000 passagers en septembre

Article publié le 31 octobre 2022 par David Dagouret

Le coefficient de remplissage de la compagnie islandaise a été de 81,5%.

La compagnie aérienne PLAY a transporté 92,181 passagers en septembre, une légère baisse par rapport au mois d’août durant lequel PLAY a transporté 109,956 passagers. En septembre, le taux de remplissage a atteint 81,5% contre 86,9% en août et 87,9% en juillet.

Birgir Jónsson, CEO de PLAY a déclaré : "Nous sommes assez satisfaits du taux de remplissage enregistré en septembre, un mois qui connait traditionnellement une plus faible demande à la fin de l'été. Même si les mois d'hiver sont toujours un peu difficiles pour les compagnies aériennes et que la situation économique dans le monde reste incertaine, nos ventes au cours des dernières semaines ont été solides après un début d'automne quelque peu lent. Nous poursuivons en conséquence nos projets d'ajout de nouvelles destinations, d'avions et de personnels pour l'année prochaine. La force de notre modèle commercial en étoile nous donne la flexibilité d’ajuster les capacités entre les différents marchés en fonction de la demande. Cette flexibilité nous donne confiance en l'avenir et les futures performances de PLAY. Les opérations au quotidien continuent d'être solides, notre ponctualité reste très satisfaisante et les commentaires des clients concernant nos services sont extrêmement positifs et élogieux."