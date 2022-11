Safran signe un contrat de service NacelleLife avec Air Greenland

Article publié le 31 octobre 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le support des nacelles des Airbus A330neo de la compagnie groenlandaise.

Safran Nacelles a signé avec la compagnie aérienne groenlandaise Air Greenland un contrat de 12 ans concernant le support des nacelles de leur Airbus A330neo..

Air Greenland aura accès à un stock partagé de grands composants de nacelles (entrées d’air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d’échappement). La compagnie aérienne bénéficiera aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul – MRO- garanties OEM dans la station de réparation de Safran Nacelles à Pont-Audemer en France.

Alain Berger, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous nous réjouissons de nous associer à Air Greenland pour le support des nacelles de leur Airbus A330neo.Nous sommes pleinement engagés à livrer des services qui répondent aux besoins de la compagnie en MRO et en pièces de rechange."

Jørn Elfving Rasmussen, Directeur technique de Air Greenland a déclaré : "Nous intégrons l'Airbus A330neo à notre flotte. Notre priorité est de fournir le meilleur service possible à nos clients. Le soutien et l'expertise du fabricant de nacelles nous permettront de maintenir notre avion en service avec le plus haut niveau de qualité."

Sur le même sujet