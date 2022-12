Air France poursuit son développement en Afrique de l’Est

Article publié le 30 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie française ouvre une nouvelle route vers Dar Es Salam (Tanzanie).

Air France dévoile les premières nouveautés de son programme été 2023 (avril – octobre 2023), notamment marqué par le renforcement de sa desserte de l’Afrique de l’Est.

Le 12 juin 2023, la compagnie inaugurera une nouvelle route au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Dar Es Salam (Tanzanie), en continuation de Zanzibar (également en Tanzanie). Cette liaison sera assurée 3 fois par semaine en Boeing 787-9 proposant 30 sièges en cabine Business, 21 en Premium Economy et 225 en Economy.

AF876 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h20 les lundis, mercredis et samedis, arrivée à Zanzibar à 20h15. Départ de Zanzibar à 21h45, arrivée à Dar Es Salam à 22h20 (le même jour).

AF876 (même numéro) : départ de Dar Es Salam à 23h50 les lundis, mercredis et samedis, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 07h55 (le lendemain).

L’ouverture de Dar es Salam se traduira par une augmentation des fréquences entre Paris-Charles de Gaulle et Zanzibar. Dès le début de la saison été 2023, « l’île aux épices » sera desservie 3 fois par semaine, contre 2 à l’été 2022.

Inaugurée à l’hiver 2021, cette liaison était jusqu’ici assurée en continuation de Nairobi (Kenya). A compter du 12 juin 2023, la capitale kényane bénéficiera d’une desserte directe dans les deux sens de voyage, avec un vol quotidien de/vers Paris-Charles de Gaulle contre 6 vols par semaine actuellement. Les vols seront assurés en Boeing 787-9.

Plus au sud, Air France proposera l’été prochain un programme étoffé entre Paris-Charles de Gaulle et Antananarivo (Madagascar), avec 5 vols directs par semaine contre 4 actuellement. Les vols de et vers Madagascar seront assurés pour la première fois en Airbus A350-900, équipé de 34 sièges en cabine Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy.

