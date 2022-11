Emirates commande 5 nouveaux avions-cargos Boeing 777-200LR

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

Emirates officialise la commande de 5 nouveaux Boeing 777-200LR cargos, dont deux appareils seront livrés en 2024, les trois derniers en 2025.

Ce contrat, d'une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars US (prix catalogue), porte le carnet de commandes total de la compagnie aérienne à 200 gros porteurs.

Lors du salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier, Emirates a annoncé un investissement d'un milliard de dollars US pour accroître sa capacité de fret aérien, dont 2 nouveaux 777F qui ont déjà rejoint la flotte d'Emirates en 2022. De plus, Emirates prévoit de convertir 10 Boeing 777-300ER en avions-cargos. Le début des opérations est fixé en 2023.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de la compagnie aérienne et du Groupe Emirates a déclaré : "Emirates investit dans de nouveaux avions-cargos pour répondre à la demande de ses clients, en mettant à disposition des avions plus économes en carburant. Comme le montre cette commande, Emirates croît fermement à la croissance de la demande de fret aérien et plus globalement au dynamisme du secteur de l’aviation. Nous posons les bases d’une croissance continue, qui repose sur la portée mondiale de notre réseau diversifié, les infrastructures de manutention avancées au sein de notre hub de Dubaï, ainsi que les solutions de transport sur mesure que nous avons développées pour répondre aux besoins pluriels de nos clients".

Stan Deal, président et directeur général de la division Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Emirates a bâti une flotte exclusivement composée d’avions-cargos Boeing. Nous sommes sensibles à cette confiance que la compagnie nous a accordée à plusieurs reprises. L'expansion de la flotte d'Emirates avec ces B777 cargos supplémentaires à faible consommation de carburant permettra à la compagnie de soutenir la croissance de son marché. Emirates est en mesure, grâce à sa flotte, de transporter rapidement et efficacement des marchandises dans le monde entier."

